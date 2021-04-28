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Попов: несколько игроков из «Локомотива» способны уехать в Европу — Жемалетдинов, Баринов

Попов: несколько игроков из «Локомотива» способны уехать в Европу — Жемалетдинов, Баринов
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов назвал первых кандидатов на отъезд из Российской Премьер-Лиги.

«Один из первых кандидатов на отъезд из Российской Премьер-Лиги — Хвича. Не зря о нем пишут, дыма без огня не бывает. Он всегда был хорош, а теперь его натаскал Слуцкий. Также, возможно, несколько игроков из «Локомотива», там очень качественные футболисты. Тот же Жемалетдинов, Баринов сейчас не в форме, но он ещё заиграет на максимальном уровне, вероятно, можно будет говорить и о нём. Однако это Николич их раскрыл, и здесь многое зависит от тренера. Можно уйти в Европу, но ты не найдешь такого наставника. Здесь важно и доверие, и постоянное общение, чтобы раскрыть потенциал», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

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