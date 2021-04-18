Жемалетдинов — один из лучших игроков весны в РПЛ. Грустно, что вокруг него начались игры

Можно бесконечно обсуждать спорные судейские решения в последних матчах «Локомотива», но нельзя не признать: на наших глазах стремительно родилась одна из самых интересных команд в стране. Умышленно не употребляю слово «лучшая», потому что отчасти железнодорожникам сопутствовала удача, и вряд ли без фарта они выиграли бы весной девять матчей из девяти.

Но глупо отрицать факт потрясающей тренерской работы. Сегодняшний «Локомотив» — очень системная команда, у которой всегда прослеживается свой стиль. Под неё вынуждены подстраиваться соперники, в ней раскрываются лучшие качества игроков, в неё безболезненно интегрируются молодые игроки с минимальным опытом в элитном футболе. А некоторые из них в краткие сроки дорастают до национальной сборной.

Один из лучших игроков весны в РПЛ — Жемалетдинов. Когда вчера он забил второй гол «Ростову», я поймал себя на мысли, что Рифат за последнее время вообще стал одним из самых ярких, эффективных и – что самое главное — стабильных футболистов чемпионата. Произошло это внезапно, во многом вопреки логике, но факт остаётся фактом: у новой «десятки» Локомотива» «3+4» в семи матчах, в каждом туре он совершает минимум одно-два ключевых действия (исключение – разве что игра с «Уфой»), Николич котирует его выше Антона Миранчука, а Черчесов вообще настолько воодушевился состоянием Рифата, что подстроил под него схему в недавних отборочных матчах.

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Первый открывшийся навык Жемалетдинова — поиск мяча между линиями и дальнейшая конкретика

Гол в ворота «Ростова» был забит словно по шаблону. Чорлука с мячом, на него своевременно никто не выдвигается, потому что мяч готов для передачи и «Ростов» боится идти в активный прессинг. Потом Соу всё же выдёргивается и попытается оказать давление, но Чорлука уже нашёл отличный адрес: впереди перед чужими центральными защитниками традиционно образовалась тройка из Камано, Смолова и Жемалетдинова.

Двое из них, Смолов и Камано, дёргают линию обороны открываниями за спину и пытаются увести её чуть ниже. Жемалетдинов, наоборот, делает предложение в недодачу – и получает пас. Осипенко приходится выдёргиваться и встречать Рифата, но тот приёмом в сторону сбрасывает давление, уходит из-под опеки и готовит себе отличную позицию для удара. А удар со средней дистанции у Жемалетдинова есть – мы его уже неоднократно видели.

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В рамках специфичной структуры 4-3-1-2 роль «десятки» — одна из определяющих. Очень важно, насколько игрок этой позиции умеет находить мячи между линиями, пользоваться относительной свободой или, наоборот, принимать передачи в сжатом пространстве и разворачиваться. А после этого важны правильные решения – передачи или удары. Сколько уже полезных эпизодов мы видели от Жемалетдинова весной? Очень много. Первая голевая в матче с «Сочи», два разрезающих паса в игре со Словенией за сборную, участие в первой голевой атаке со «Спартаком»… А ещё много тех, которые не завершились взятиями ворот.

Второй навык Жемалетдинова (уже ожидаемый) — поддержка быстрых атак и заполнение зон

При обороне «Локомотив» часто оставляет двух нападающих впереди, а третьего – «десятку» — в полупозиции. Такое расположение позволяет эффективно организовывать быстрые атаки, поскольку всегда есть предложение как в недодачу для первого промежуточного паса, так и в зоны для прямых длинных забросов.

В таких ситуациях, когда быстрая атака уже стартовала, «десятка» фактически превращается в третьего нападающего – игрок должен правильно заполнять зоны в передней линии, а не оставаться в глубине. Профильное образование Жемалетдинова позволяет ему комфортно чувствовать себя и в этом амплуа.

Наглядный пример – как раз контратака в матче со «Спартаком», завершившаяся удалением Айртона. Но также были, например, гол «Арсеналу» или третий голевой пас в игре с «Сочи».

Ещё плюсы Жемалетдинова — системность, агрессия в борьбе, умение ценить мяч

Антон Миранчук уже восстановился от травмы, но Николич не спешит внедрять его в стартовый состав на позицию «десятки». И, честно говоря, я вообще не уверен, что это событие произойдёт до конца сезона (если вдруг Жемалетдинов не выпадет из старта по неспортивным причинам).

У Рифата есть дополнительные козыри. В сегодняшнем состоянии он более системный игрок, не позволяет себе лишнего, не теряет мячи в каждой второй атаке. У него очень высокий уровень агрессии в борьбе, иногда единоборства кажутся даже чересчур жёсткими. У Жемалетдинова хватает брака в финальных решениях, у него нет такой уникальной ноги, как у Алексея Миранчука, но если рассматривать в комплексе, то на сегодня такого футболиста проще вписать в командную структуру. И поэтому когда Черчесов говорит: «Сегодня Жемалетдинов сильнее Миранчука», с ним во многом можно согласиться.

Означает ли это, что Жемалетдинов — готовый топ-игрок для любого клуба?

Очень грустно, что спекуляции вокруг контракта и дальнейшего будущего Жемалетдинова начались именно сейчас, когда он показывает столь мощный футбол. Было бы здорово дать игроку закрепить его нынешнее состояние и перенести его на следующий сезон, но мы видим, как в СМИ всплывают всё новые и новые подробности: «Локомотив» не хочет продлеваться на сегодняшних финансовых условиях, а агент Шпынёв утверждает, что генеральный директор Леонченко избегает переговоров и срывает встречи. Есть информация, что клуб попросту пытается отодвинуть от себя подальше агента, который ранее был представителем всех ключевых игроков команды.

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В этой истории, скорее всего, пострадают все без исключения: и «Локомотив», который потеряет очередных ключевых футболистов, и сами игроки, которым не позволят развиваться в сегодняшних комфортных условиях и вынудят сменить обстановку, и болельщики – ведь закончиться всё это действительно может уходом главного тренера, ослаблением состава и очередной революцией.

Причём сам Жемалетдинов и сам всё это уже проходил, когда в 2016-м его, только начавшего играть в РПЛ, вдруг увели в «Рубин». Итогом стали два если не потерянных, то скромных года карьеры, в течение которых Рифат не продвинулся в развитии.

Сейчас всё может повториться. Жемалетдинова вряд ли можно назвать готовым топ-футболистом для любого клуба, он впервые проводит столь сильный отрезок. Проводит его в специфичной роли при определённом тренере. И нет гарантии, что так же мощно он будет выглядеть в другом клубе при альтернативных функциях.