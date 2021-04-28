«Ювентус» назначит Аллегри, даже если Пирло выведет команду в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к возвращению в туринскую команду, сообщает Sport Mediaset.
Руководство туринского клуба отправит 41-летнего Андреа Пирло в отставку, даже если он выведет команду в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявлял, что Пирло останется на посту, если «бьянконери» попадут в топ-4 Серии А.
Ранее Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли. Аллегри побеседовал с Аньелли и поздравил его с Пасхой.
Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри. В настоящее время «старая синьора», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, по дополнительным показателям опережая «Милан» и уступая «Наполи». Также выше располагаются «Аталанта» (68) и «Интер» (79).
- 28 апреля 2021
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