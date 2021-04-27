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Источник: «Ювентус» уволит Андреа Пирло, если команда проиграет «Удинезе»

Источник: «Ювентус» уволит Андреа Пирло, если команда проиграет «Удинезе»
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рискует в ближайшее время лишиться работы.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, руководство бьянконери озадачено непростым положением команды в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Ожидается, что специалиста уволят, если «Ювентус» потерпит поражение в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». В случае отставки Андреа руководить командой будет его ассистент Игор Тудор.

Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри. В настоящее время «старая синьора», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, по дополнительным показателям опережая «Милан» и уступая «Наполи». Также выше располагаются «Аталанта» (68) и «Интер» (79).

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