«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Денис Баланюк. На 26-й минуте защитник московской команды Руслан Магаль получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 40-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели сравнял счёт. Через 2 минуты хавбек Дмитрий Кабутов вывел самарскую команду вперёд. На 56-й минуте форвард Иван Сергеев упрочил преимущество «Крыльев Советов» в счёте. На 62-й минуте Сарвели оформил дубль, а через 6 минут Сергеев также забил второй гол и установил итоговый счёт встречи.
В других матчах тура ФНЛ брянское «Динамо» обыграло московский «Велес» со счётом 1:0, «Нефтехимик» обыграл «Балтику» (2:1), а «Текстильщик» проиграл «Акрону» (0:2).
- 28 апреля 2021
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