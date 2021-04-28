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«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Денис Баланюк. На 26-й минуте защитник московской команды Руслан Магаль получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 40-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели сравнял счёт. Через 2 минуты хавбек Дмитрий Кабутов вывел самарскую команду вперёд. На 56-й минуте форвард Иван Сергеев упрочил преимущество «Крыльев Советов» в счёте. На 62-й минуте Сарвели оформил дубль, а через 6 минут Сергеев также забил второй гол и установил итоговый счёт встречи.

В других матчах тура ФНЛ брянское «Динамо» обыграло московский «Велес» со счётом 1:0, «Нефтехимик» обыграл «Балтику» (2:1), а «Текстильщик» проиграл «Акрону» (0:2).

ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Баланюк – 19'   1:1 Сарвели – 40'   2:1 Кабутов – 42'   3:1 Сергеев – 56'   4:1 Сарвели – 62'   5:1 Евдокимов – 68' (автогол)
Удаления: нет / Магаль – 26'
ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 18:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
1 : 0
Велес
Москва
1:0 Дибиргаджиев – 56'
ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Клёнкин – 35'   1:1 Маркин – 45+1'   2:1 Хубаев – 66'
Удаления: Калачёв – 74' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 18:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Гираев – 62'   0:2 Гираев – 87' (пен)
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