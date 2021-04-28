ПАС с Лодыгиным проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Кубка Греции

Во втором полуфинала Кубка Греции «ПАС Янина» проиграл «Олимпиакосу». Встреча проходила на стадионе «Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 1:3.

Форвард «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби забил два гола и отдал результативную передачу. Ещё один гол хозяев забил нападающий Брума. Единственный гол ПАСа на счету Александроса Карталиса. Российский голкипер ПАСа Юрий Лодыгин провёл на поле всю встречу.

В первом матче полуфинала Кубка Греции «ПАС Янина» сыграл вничью с «Олимпиакосом». Встреча проходила на стадионе «Зосимадес» в Янине и завершилась со счётом 1:1. В 1/4 финала Кубка Греции «ПАС Янина» прошёл «Панатинаикос».



Бывший голкипер «Зенита» Лодыгин стал голкипером ПАСа в январе. Юрий дебютировал за ПАС в матче с АЕК (2:0). Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.