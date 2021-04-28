«Зандхаузен» минимально проиграл «Гройтер Фюрту», Жиров забил автогол

В матче 28-го тура второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» переиграл «Зандхаузен». Встреча проходила на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте и завершилась со счётом 3:2.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Гройтера» Ханс Сарпей, ему ассистировал Пауль Зегуин. Нападающий «Зандхаузена» Даниэль Кейта-Рюэль сравнял счёт, голевую передачу отдал Тим Кистер. На 52-й минуте Кейта-Рюэль вывел гостей вперёд. На 77-й минуте российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи Бранимир Хргота забил победный гол «Гройтер Фюрт».

«Гройтер Фюрт» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Зандхаузен» (31) находится на 15-м месте. Команду Жирова от зоны вылета отделяет одно очко.