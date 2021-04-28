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«Зандхаузен» минимально проиграл «Гройтер Фюрту», Жиров забил автогол

«Зандхаузен» минимально проиграл «Гройтер Фюрту», Жиров забил автогол
Футбол / Германия 0

В матче 28-го тура второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» переиграл «Зандхаузен». Встреча проходила на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте и завершилась со счётом 3:2.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Гройтера» Ханс Сарпей, ему ассистировал Пауль Зегуин. Нападающий «Зандхаузена» Даниэль Кейта-Рюэль сравнял счёт, голевую передачу отдал Тим Кистер. На 52-й минуте Кейта-Рюэль вывел гостей вперёд. На 77-й минуте российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи Бранимир Хргота забил победный гол «Гройтер Фюрт».

«Гройтер Фюрт» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Зандхаузен» (31) находится на 15-м месте. Команду Жирова от зоны вылета отделяет одно очко.

Германия - Вторая Бундеслига. 28-й тур
28 апреля 2021, среда. 19:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
3 : 2
Зандхаузен
Зандхаузен
1:0 Сарпей – 6'   1:1 Кейта-Рюэль – 36'   1:2 Кейта-Рюэль – 52'   2:2 Жиров – 77' (автогол)   3:2 Хргота – 86'
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