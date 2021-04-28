«Зандхаузен» минимально проиграл «Гройтер Фюрту», Жиров забил автогол

В матче 28-го тура второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» переиграл «Зандхаузен». Встреча проходила на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте и завершилась со счётом 3:2.
На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Гройтера» Ханс Сарпей, ему ассистировал Пауль Зегуин. Нападающий «Зандхаузена» Даниэль Кейта-Рюэль сравнял счёт, голевую передачу отдал Тим Кистер. На 52-й минуте Кейта-Рюэль вывел гостей вперёд. На 77-й минуте российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи Бранимир Хргота забил победный гол «Гройтер Фюрт».
«Гройтер Фюрт» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Зандхаузен» (31) находится на 15-м месте. Команду Жирова от зоны вылета отделяет одно очко.
- 28 апреля 2021
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:12
-
21:11
-
21:07
-
21:01
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:16
-
19:57
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:27
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:52