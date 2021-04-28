Артета: именно Эмери сделал «Вильярреал» очень заметным в Лиге Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» охарактеризовал соперника.



«Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжёлый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.



Прогресс «Вильярреала» в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унай Эмери сделал «Вильярреал» очень заметным в этом турнире. Из того, что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без него. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.



Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» — «Арсенал» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Ответная встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Эмери: Артета и «Арсенал» — это прекрасный союз