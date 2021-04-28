«Атлетик» Б упустил победу над «Вальядолидом». У басков 6 ничьих в 7 последних матчах
В матче 33-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Вальядолидом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 1:1.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Хон Морсильо. На 70-й минуте форвард «Вальядолида» Фабиан Орельяна сравнял счёт, ему ассистировал Оскар Плано. Спустя шесть минут полузащитник басков Рауль Гарсия вывел хозяев вперёд, голевую передачу отдал Иньяки Уильямс. Нападающий «Вальядолида» Шош-Зальман Вайссман восстановил равновесие на 85-й минуте, ему ассистировал Сайди Джанко.
«Атлетик» набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. Шесть из семи последних матчей чемпионата баски сыграли вничью. «Вальядолид» (30) — на 17-м месте.
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