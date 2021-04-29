Кевин Де Брёйне: «Манчестер Сити» продемонстрировал отличный футбол в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).
«Мы хорошо провели первые 10 минут матча, но «ПСЖ» — это невероятная команда с великолепной атакой. Жаль, что мы пропустили. Через 25 минут мы изменили подход и стали играть лучше.
Второй тайм в исполнении «Манчестер Сити» получился гораздо лучше. Мы оказали давление на соперника. В случае с первым голом нельзя не отметить некоторое везение, но мы продемонстрировали отличный футбол и заслужили это. Мы смогли улучшить свою игру по ходу встречи. Впереди нас ждёт ещё один матч, и мы должны сконцентрироваться на нём», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).
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