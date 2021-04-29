Вингер «Лестера» Барнс пропустит отстаток сезона и не поедет со сборной Англии на Евро

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что полузащитник Харви Барнс не поможет команде в оставшихся матчах этого сезона.
«У Харви случился небольшой рецидив. Он перенёс вторую небольшую операцию, чтобы устранить повреждение в колене. Барнс пропустит остаток сезона. План заключается в том, чтобы привести его в порядок к предсезонке.
Жаль, что Харви пропустит Евро, потому что до травмы он играл великолепно. Но сейчас самое важное — восстановить его колено», — цитирует Роджерса Sky Sports.
В нынешнем сезоне Барнс провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге. На счету 23-летнего хавбека 9 голов и 4 результативные передачи.
Сборной Англии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.
Видео гола Барнса в ворота «Астон Виллы»:
- 29 апреля 2021
-
13:45
-
13:36
-
13:35
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:45
-
12:31
-
12:24
-
12:22
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:43
-
10:34
-
10:20
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
08:53
-
08:30
-
07:14
-
06:05
-
04:25
-
04:08