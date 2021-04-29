Вингер «Лестера» Барнс пропустит отстаток сезона и не поедет со сборной Англии на Евро

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что полузащитник Харви Барнс не поможет команде в оставшихся матчах этого сезона.



«У Харви случился небольшой рецидив. Он перенёс вторую небольшую операцию, чтобы устранить повреждение в колене. Барнс пропустит остаток сезона. План заключается в том, чтобы привести его в порядок к предсезонке.



Жаль, что Харви пропустит Евро, потому что до травмы он играл великолепно. Но сейчас самое важное — восстановить его колено», — цитирует Роджерса Sky Sports.



В нынешнем сезоне Барнс провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге. На счету 23-летнего хавбека 9 голов и 4 результативные передачи.



Сборной Англии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Видео гола Барнса в ворота «Астон Виллы»: