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Газизов отреагировал на претензии со стороны Салиховой, о которых пишут в СМИ

Газизов отреагировал на претензии со стороны Салиховой, о которых пишут в СМИ
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который ранее работал в московском «Спартаке», отреагировал на появление в Сети заметки Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна. В заметке содержится ряд претензий, одним из возможных адресатов которых является Газизов.

«Пусть думают, что это про меня. Я не могу комментировать такие вещи, это несерьёзно. Пусть кто-то что-то скажет, тогда я ещё подумаю. Я пытался делать честно, и честно по отношению к «Спартаку», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее в Интернете появилась заметка, которая, как утверждается, была сохранена на телефоне Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В заметке содержится список претензий к одному из управленцев московского клуба. Вероятно, речь идёт о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове, работавшем в «Спартаке» в прошлом году. В настоящее время он, как и до прихода в стан красно-белых, занимает аналогичный пост в «Уфе».

Опубликованы претензии Салиховой к человеку из «Спартака». Возможно, речь о Газизове
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