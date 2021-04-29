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Хаби Алонсо — о разгромном поражении в матче с «Барселоной»: хотелось уйти с поля

Хаби Алонсо — о разгромном поражении в матче с «Барселоной»: хотелось уйти с поля
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился воспоминаниями о разгромном поражении со счётом 0:5 в матче с «Барселоной» в 2010 году.

«Мы знали, что если будем слишком дружелюбными, то «Барса» разорвёт нас. Тот вечер на «Камп Ноу», когда мы проиграли 0:5, был худшим в моей карьере. После 20 минут игры мне хотелось уйти с поля, принять душ и поехать домой. Это было крайне болезненное поражение, но оно придало нам решимости. Мы уже не оставались дружелюбными, поэтому и обыграли их в следующем сезоне», — приводит слова игрока Daily Mail.

Хаби Алонсо по ходу своей карьеры выступал под руководством обоих тренеров, которые руководили мадридским и каталонским клубами в тех матчах: Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

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