Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса извинился перед журналистами за то, что не освоил английский язык.

«Я должен извиниться перед теми, кто вынужден меня слушать, за то, что не выучил английский. Один из моих больших недостатков в процессе адаптации к английскому футболу — это то, что я не могу общаться на языке, на котором все говорят. Меня обескураживает тот факт, что я не смог научиться говорить по-английски. Один из самых важных инструментов тренера — это способность передать мысль через слова.



Одна из вещей, которой я посвятил больше всего времени в тренерской работе, — это умение хорошо говорить. Мне нравится находить короткие и важные определения слов, чтобы выражать мысли как можно проще, не теряя сути. Однако мне бывает сложно выразить свои мысли просто и кратко по-испански, и я принял решение не делать этого на неродном языке. То есть, если я не могу сказать что-то по-испански, то как выражу свою мысль по-английски? Я сам не верю в такое объяснение, но такова реальность", — цитирует Бьельсу Goal.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: