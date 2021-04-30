«МЮ» намерен сохранить Эдинсона Кавани. Игрок примет решение после совещания с семьёй

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани впечатлил клуб своим выступлением в нынешнем сезоне.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», манкунианцы намерены сохранить уругвайца и сделают всё, чтобы он остался в команде. На последней встрече представители клуба рассказали об этом Эдинсону. Удержать игрока также хочет главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.



Отмечается, что сам Кавани ещё не принял окончательного решения о своём будущем. Он сделает это после совещания с семьёй.



Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»: