«МЮ» намерен сохранить Эдинсона Кавани. Игрок примет решение после совещания с семьёй

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани впечатлил клуб своим выступлением в нынешнем сезоне.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», манкунианцы намерены сохранить уругвайца и сделают всё, чтобы он остался в команде. На последней встрече представители клуба рассказали об этом Эдинсону. Удержать игрока также хочет главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.
Отмечается, что сам Кавани ещё не принял окончательного решения о своём будущем. Он сделает это после совещания с семьёй.
Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»:
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