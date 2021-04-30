Пол Скоулз: жадные владельцы «МЮ» используют клуб как игрушку, чтобы зарабатывать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал семью Глейзеров, владеющую клубом.
«Посмотрите на клуб, на ресурсы, которыми он обладает. И со всем этим они четыре года не выигрывают трофеев. Это просто нелепо. Не думаю, что Вудворд — футбольный человек. Пять или шесть лет мы наблюдаем за тем, как клуб выбирает неправильных тренеров, неподходящих футболистов — и во всём этом виноваты владельцы. Они жадные и используют клуб как игрушку, чтобы зарабатывать деньги.
«Манчестер Юнайтед» заслуживает лучшего. Футбольный директор — разве у них он лучший из лучших? Что это вообще такое? Они сами придумали эту должность. Может, он подписывает новых игроков или заказывает новые мячи? Если им хочется, чтобы в клубе был футбольный директор, то пускай найдут лучшего из лучших», — цитирует Скоулза Daily Mail.
Видео протеста фанатов «МЮ» против владельцев:
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