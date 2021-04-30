«Не ревнуй, брат». Эвра подшутил над Роналду фотографией с голым торсом

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра подшутил над нападающим клуба Криштиану Роналду. Он выложил в свой «инстаграм» новую фотографию с голым торсом.



«Ни алкоголя, ни курения, только здоровая еда. Тогда ты сможешь позировать как Криштиану перед принятием горячей ванны. Не ревнуй, брат, просто захотелось поделиться», — написал Эвра под фотографией.

Ранее сообщалось, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.



В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». В нынешнем сезоне форвард провёл 29 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.