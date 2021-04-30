«Пятничная забава для пытливых умов». Московский «Спартак» составил кроссворд

Московский «Спартак» опубликовал кроссворд с вопросами на актуальные темы.



«Спартак» выложил в «твиттере» кроссворд, состоящий из трёх вопросов. Публикация сопровождается подписью «Пятничная забава для пытливых умов».

Клуб предлагает ответить на следующие вопросы:

1. У кого плохи дела? (7 букв)

2. «Псевдожурналист и недоброжелатель» (6 букв)

3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби (4 буквы).



После победы в дерби с московским ЦСКА пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала победу «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака».