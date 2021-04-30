Тюкавин стал лучшим игроком «Динамо» в апреле по мнению болельщиков клуба

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем премии лучшему игроку месяца, по мнению болельщиков клуба, сообщает официальный сайт бело-голубых.
За 18-летнего форварда «Динамо», который в четырёх матчах забил гол и отдал три результативные передачи, свои голоса отдали 38,78% участников опроса. На втором месте оказался Арсен Захарян (34,10), на третьем — Иван Ордец (10,48). Ранее в этом сезоне Антон Шунин четырежды выбирался ВТБ игроком месяца, в ноябре им стал Даниил Лесовой, а в феврале-марте — Арсен Захарян.
Тюкавин в сезоне-2019/2020 стал победителем молодёжного первенства, в котором провёл 19 матчей и забил пять голов. В следующем сезоне стал выступать за «Динамо-2», а в ноябре 2020 года дебютировал в главной команде — в гостевом матче с «Тамбовом» заработал пенальти. Свой первый мяч забил 20 февраля 2021 года в матче Кубка России со «Спартаком», пяткой замкнув навес со штрафного. За юношескую сборную России дебютировал в ноябре 2017 года.
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