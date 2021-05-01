Райола: «Реал» заинтересован в трансфере Холанда. У них есть на это деньги

Мино Райола, агент 20-летнего норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщил об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».
«Реал» заинтересован в Холанде и может себе позволить такой трансфер. У них есть деньги, чтобы подписать его. Хотя, отмечу, что Эрлингом интересуются и другие клубы. В ФИФА же хотят регулировать действия агентов, чтобы скрыть другие проблемы», — цитирует Райолу журналист Николо Скира в «Твиттере», ссылаясь на материал испанского издания AS.
Ранее сообщалось, что агент Мино Райола и Холанд-старший прилетали в Барселону, где провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забив 25 голов и отдав 7 результативных передач.
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