«Фиорентина» желает получить € 60 млн за 21-летнего сербского нападающего Влаховича

«Фиорентина» готова расстаться со своим главным активом – 21-летним сербским форвардом Душаном Влаховичем, заявившим о себе в текущем сезоне. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
За нападающего руководители «Фиорентины» рассчитывают получить не менее € 60 млн. Ранее основным претендентом на игрока назывался «Милан», однако в последние недели в борьбу за футболиста вступили «Рома» и «Ювентус», а также претенденты из Англии и Испании.
В текущем сезоне Влахович принял участие в 35 встречах за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 25 млн.
В 2018 году он стал футболистом «Фиорентины», перейдя из сербского «Партизана» за € 1,95 млн.
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