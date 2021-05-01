Хван Ин Бём прокомментировал победу «Рубина» над «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём прокомментировал победу в матче с «Динамо» (2:0).



«Безусловно, игра была непростая, но мы здорово действовали как команда. Вы могли видеть, «Рубин» действовал слаженно. Перед игрой все понимали, насколько она важна. Очень здорово, что удалось добиться успеха, но этот результат уже в прошлом, осталось три важнейших игры. Нужно сконцентрироваться на ближайших матчах.



После травмы процесс реабилитации длился два-три месяца. Когда футболист выбывает из-за травмы, ему становится непросто, он хочет как можно быстрее вернуться в строй. Но сегодня, честно говоря, я ещё не готов на 100 процентов. В ближайших играх я буду стараться достичь полноценной готовности, чтобы все были счастливы. Сегодня я лично очень счастлив: замечательная поддержка болельщиков, поддержка со стороны партнёров, персонала. Всегда я говорю, что даже если забиваю гол, то самое главное — это командные достижения. Этот гол не столь важен, как моё индивидуальное достижение», — передаёт слова Хвана корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Рубин» в меньшинстве переиграл «Динамо»