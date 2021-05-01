Уоткинс голом наказал защитника «Эвертона» за нерасторопность. Видео
В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит заключительный матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла». Идёт 25-я минута, счёт ничейный — 1:1.
На 13-й минуте нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс воспользовался грубой ошибкой обороны «Эвертона», забрав мяч у заигравшегося Мэйсона Холгейта неподалёку штрафной, сблизился с вратарём хозяев и поразил дальний угол ворот.
Это 13-й гол 25-летнего англичанина в дебютном для него сезоне АПЛ. Уоткинс перешёл в стан «львов» летом 2020 года из «Брентфорда» за € 30 млн.
«Астон Вилла» в 32 матчах набрала 45 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (52) — на восьмом месте.
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