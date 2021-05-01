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«Милан» обыграл «Беневенто» и вернулся на вторую строчку в таблице Серии А

«Милан» обыграл «Беневенто» и вернулся на вторую строчку в таблице Серии А
Футбол / Италия 0
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Сегодня, 1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Началась игра в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на 6-й минуте встречи полузащитник миланского клуба Хакан Чалханоглу открыл счёт в матче, пробив низом в правый угол ворот. На 60-й минуте «Милан» удвоил своё преимущество. Тео Эрнандес пробил с отскока и поразил ворота «Беневенто».

Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду вошли ассистенты Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Франческо Фурно.

«Милан» в 34 матчах набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» отстаёт на 1 очко, но имеет матч в запасе. У «Наполи» и «Юве» по 66 очков и также 1 матч в запасе. «Беневенто» (31) — на 18-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
01 мая 2021, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Беневенто
Беневенто
1:0 Чалханоглу – 6'   2:0 Эрнандес – 60'
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