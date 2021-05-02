«Коуч, но у нас нет мяча. Как забивать?» Конате — о тренировках Талалаева

Нападающий «Химок» Мохамед Конате поделился впечатлениями от занятий с нынешним тренером «Ахмата» Андрея Талалаева.
«В один момент Селюк мне сказал, что есть предложение от «Пюника», им нужен был нападающий под квалификацию ЛЕ. Я, конечно, захотел попробовать себя, плюс в «Пюнике» в тот момент работал Андрей Талалаев. Я знал, что буду прогрессировать с Талалаевым, потому что пересекался с ним в «Тамбове». Потренировался тогда у Андрея Викторовича всего две недели, но потом так хорошо себя чувствовал, что думал: «Да я могу в «Ливерпуле» играть!»
Когда он ещё был тренером «Химок», помню, у нас было предыгровое занятие и мы играли без мячей, но при этом имитировали действия с ними. В один момент стали тренировать стандарты — кто-то подавал, а кто-то должен был пробить головой. Один футболист выпрыгнул, но не стал делать движение, как будто он бьёт. И тут Талалаев как закричит: «И вот куда сейчас полетел мяч? Ты хочешь забить или как?!». Мы, конечно, стояли и думали: «Коуч, но у нас нет мяча. Как забивать?» — приводит слова Конате «Матч ТВ».
- 2 мая 2021
-
11:47
-
11:39
-
11:24
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
02:01
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 1 мая 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
23:07
-
23:04
-
22:59