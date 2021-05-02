«Коуч, но у нас нет мяча. Как забивать?» Конате — о тренировках Талалаева

Нападающий «Химок» Мохамед Конате поделился впечатлениями от занятий с нынешним тренером «Ахмата» Андрея Талалаева.



«В один момент Селюк мне сказал, что есть предложение от «Пюника», им нужен был нападающий под квалификацию ЛЕ. Я, конечно, захотел попробовать себя, плюс в «Пюнике» в тот момент работал Андрей Талалаев. Я знал, что буду прогрессировать с Талалаевым, потому что пересекался с ним в «Тамбове». Потренировался тогда у Андрея Викторовича всего две недели, но потом так хорошо себя чувствовал, что думал: «Да я могу в «Ливерпуле» играть!»



Когда он ещё был тренером «Химок», помню, у нас было предыгровое занятие и мы играли без мячей, но при этом имитировали действия с ними. В один момент стали тренировать стандарты — кто-то подавал, а кто-то должен был пробить головой. Один футболист выпрыгнул, но не стал делать движение, как будто он бьёт. И тут Талалаев как закричит: «И вот куда сейчас полетел мяч? Ты хочешь забить или как?!». Мы, конечно, стояли и думали: «Коуч, но у нас нет мяча. Как забивать?» — приводит слова Конате «Матч ТВ».

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