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Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 1 мая, ушёл из жизни спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов, сообщает пресс-служба «Зенита». Ему было 62 года.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича», — говорится в сообщении.

С 1999 года Генусов работал в пресс-службе «Зенита», а с 2002 по 2006 год возглавлял международный отдел санкт-петербургского клуба. Генусов также вёл спортивные программы, такие как «Зенит-XXI» и «Футбол: pro et contra», и был автором ряда документальных фильмов. Последние годы жизни работал в качестве ведущего на телеканале «78». Генусов тренировал любительскую футбольную команду «Город».

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