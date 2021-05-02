Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов
Вчера, 1 мая, ушёл из жизни спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов, сообщает пресс-служба «Зенита». Ему было 62 года.
«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича», — говорится в сообщении.
С 1999 года Генусов работал в пресс-службе «Зенита», а с 2002 по 2006 год возглавлял международный отдел санкт-петербургского клуба. Генусов также вёл спортивные программы, такие как «Зенит-XXI» и «Футбол: pro et contra», и был автором ряда документальных фильмов. Последние годы жизни работал в качестве ведущего на телеканале «78». Генусов тренировал любительскую футбольную команду «Город».
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