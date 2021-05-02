«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 2 мая, состоится матч «Ростов» — «Тамбов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

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