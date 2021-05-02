«Ростов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 2 мая, состоится матч «Ростов» — «Тамбов». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 2 мая 2021
-
14:54
-
14:50
-
14:23
-
14:18
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:56
-
12:53
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:47
-
11:39
-
11:24
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
02:01
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:30