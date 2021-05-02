В случае срыва переговоров по Санчо «МЮ» переключит свой взгляд на Кингсли Комана

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить позицию правого вингера в летнее трансферное окно.
По сведениям The Guardian, манкунианцы не оставляют попыток приобрести Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Именно 21-летний англичанин является приоритетным выбором главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшера.
Однако, как сообщает источник, руководство «МЮ» также следит за вингером мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, и в случае неудачных переговоров с «Боруссией Д» переключит своё внимание на 24-летнего француза.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт Санчо со «шмелями» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.
Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 26 матчей, забил 3 гола и совершил 9 результативных передач. Его контракт с мюнхенцами также действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Кингсли в € 65 млн.
- 2 мая 2021
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