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В случае срыва переговоров по Санчо «МЮ» переключит свой взгляд на Кингсли Комана

В случае срыва переговоров по Санчо «МЮ» переключит свой взгляд на Кингсли Комана
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» планирует усилить позицию правого вингера в летнее трансферное окно.

По сведениям The Guardian, манкунианцы не оставляют попыток приобрести Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Именно 21-летний англичанин является приоритетным выбором главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшера.

Однако, как сообщает источник, руководство «МЮ» также следит за вингером мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, и в случае неудачных переговоров с «Боруссией Д» переключит своё внимание на 24-летнего француза.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт Санчо со «шмелями» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.

Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 26 матчей, забил 3 гола и совершил 9 результативных передач. Его контракт с мюнхенцами также действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Кингсли в € 65 млн.

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