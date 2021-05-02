«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы команд на центральный матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд.



Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Теллес, Беий, ван де Бек, Матич, Мата, Кавани.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Цимикас, Рис Уильямс, Джонс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Вейналдум, Жота.



Манкунианцы в 33 матчах набрали 67 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков (имея матч в запасе). «Ливерпуль» (54) — на шестом месте.



В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.