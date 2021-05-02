«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей». Паласио оформил хет-трик

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась со счётом 3:3. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Федерико Дионизи. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за мышечной травмы.

Счёт в матче на 22-й минуте открыла «Фиорентина», Душан Влахович реализовал пенальти. Однако уже на 31-й минуте аргентинский нападающий «Болоньи» Родриго Паласио сравнял счёт. На 64-й минуте «фиалки» вернули себе преимущество в счёте усилиями Джакомо Бонавентуры, но вновь ненадолго — спустя семь минут Родриго Паласио восстановил паритет, оформив дубль.

На 73-й минуте «Фиорентина» сделала ещё один рывок к победе, гол забил Душан Влахович, записавший на свой счёт дубль. Но и этот рывок «Болонья» парировала, в центре внимания вновь оказался Родриго Паласио, который забил ещё один гол и оформил хет-трик. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Аталанта», набрав 39 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (35) — на 14-й строчке.