«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей». Паласио оформил хет-трик

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась со счётом 3:3. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Федерико Дионизи. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за мышечной травмы.
Счёт в матче на 22-й минуте открыла «Фиорентина», Душан Влахович реализовал пенальти. Однако уже на 31-й минуте аргентинский нападающий «Болоньи» Родриго Паласио сравнял счёт. На 64-й минуте «фиалки» вернули себе преимущество в счёте усилиями Джакомо Бонавентуры, но вновь ненадолго — спустя семь минут Родриго Паласио восстановил паритет, оформив дубль.
На 73-й минуте «Фиорентина» сделала ещё один рывок к победе, гол забил Душан Влахович, записавший на свой счёт дубль. Но и этот рывок «Болонья» парировала, в центре внимания вновь оказался Родриго Паласио, который забил ещё один гол и оформил хет-трик. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.
«Аталанта», набрав 39 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (35) — на 14-й строчке.
- 2 мая 2021
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:45
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:54
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:37
-
17:29
-
17:23
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:23
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:05