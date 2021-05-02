Карпин: вклад Соу в игру очень важен. Если бы ещё постоянно забивал — на руках бы носили

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Тамбовом» (2:0).



«Сегодняшней игрой больше доволен, чем прошлой. Реализация, а также то, что позволили нанести три опасных удара – ложка дегтя. Возможно, расслабились. Нужно работать над этим. С чем связаны разные два тайма «Ростова»? Наверное, это зависело и от соперников, и от нас. Тем более, размеренно, академично играли в первой половине игры. Не напрягались максимально. Во втором тайме попросили увеличить скорость в атаке.



Полоз и Терентьев? Они неплохо взаимодействовали, как и Понтус с Поярковым. Если всё нормально на флангах, то зачем ещё что-то искать?



Вклад Соу в игру очень важен. И в прессинге, и то, как он цепляется за мячи. Если бы он ещё постоянно забивал – на руках бы носили. Останется ли он в команде после окончания аренды? Узнаете.



«Ростов» чаще делал фланговые прострелы, а не навесы, потому что этот вариант выбрали футболисты. Думаю, сегодня было равное количество прострелов и навесов.



Нельзя расслабляться и нужно учитывать, что в любой момент может начаться ответная быстрая атака. Оборонительных действий в такой ситуации немного. Как пример – второй тайм, мы допустили три удара. Это связано как раз со спецификой такой игры», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».