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Карпин: вклад Соу в игру очень важен. Если бы ещё постоянно забивал — на руках бы носили

Карпин: вклад Соу в игру очень важен. Если бы ещё постоянно забивал — на руках бы носили
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Тамбовом» (2:0).

«Сегодняшней игрой больше доволен, чем прошлой. Реализация, а также то, что позволили нанести три опасных удара – ложка дегтя. Возможно, расслабились. Нужно работать над этим. С чем связаны разные два тайма «Ростова»? Наверное, это зависело и от соперников, и от нас. Тем более, размеренно, академично играли в первой половине игры. Не напрягались максимально. Во втором тайме попросили увеличить скорость в атаке.

Полоз и Терентьев? Они неплохо взаимодействовали, как и Понтус с Поярковым. Если всё нормально на флангах, то зачем ещё что-то искать?

Вклад Соу в игру очень важен. И в прессинге, и то, как он цепляется за мячи. Если бы он ещё постоянно забивал – на руках бы носили. Останется ли он в команде после окончания аренды? Узнаете.

«Ростов» чаще делал фланговые прострелы, а не навесы, потому что этот вариант выбрали футболисты. Думаю, сегодня было равное количество прострелов и навесов.

Нельзя расслабляться и нужно учитывать, что в любой момент может начаться ответная быстрая атака. Оборонительных действий в такой ситуации немного. Как пример – второй тайм, мы допустили три удара. Это связано как раз со спецификой такой игры», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

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