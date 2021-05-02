«Зенит» с Семаком стал чемпионом России в третий раз подряд

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Таким образом, сине-бело-голубые в 28 матчах набрали 61 очко и досрочно выиграли чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Это чемпионство стало третьим подряд для «Зенита». Все три трофея сине-бело-голубые добыли под руководством Сергея Семака. Российский специалист стал первым наставником, которому удалось выиграть три чемпионства во главе «Зенита».

Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

В оставшихся двух турах нынешнего розыгрыша РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с «Уфой» и «Тамбовом».