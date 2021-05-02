В РПЛ отреагировали на проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита»
Глава пресс-службы Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов отреагировал на проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита» после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые победили со счётом 6:1.
«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам «Локомотива» предоставят шатлы до Московского вокзала и ближайших станций метров. К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались.
Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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