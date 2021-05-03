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Дортмундская «Боруссия» может летом продать Санчо за € 90 млн

Дортмундская «Боруссия» может летом продать Санчо за € 90 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо может покинуть немецкий клуб летом, сообщает Sport1.de.

По информации источника, руководство дортмундского клуба готово расстаться с 21-летним английским футболистом, если будет выполнен ряд условий. Сообщается, что дортмундская «Боруссия» готова продать Санчо за € 90 млн, но при условии, что у клуба останется время на поиск нового футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Напомним, действующий контракт Санчо со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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