Дортмундская «Боруссия» может летом продать Санчо за € 90 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо может покинуть немецкий клуб летом, сообщает Sport1.de.



По информации источника, руководство дортмундского клуба готово расстаться с 21-летним английским футболистом, если будет выполнен ряд условий. Сообщается, что дортмундская «Боруссия» готова продать Санчо за € 90 млн, но при условии, что у клуба останется время на поиск нового футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».



В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Напомним, действующий контракт Санчо со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2023 года.