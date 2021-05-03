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«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Лучшее фото 2021-го». «Спартак» показал снимок Ещенко на фоне памятника Ленину

«Лучшее фото 2021-го». «Спартак» показал снимок Ещенко на фоне памятника Ленину
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба «Спартака» пошутила на тему сходства защитника команды Андрея Ещенко и руководителя революции 1917 года в России Владимира Ленина.

Красно-белые опубликовали в «Твиттере» фотографию, на которой 37-летний футболист позирует на фоне памятника Ленину. Пост сопровождён следующей подписью: «Лучшее фото 2021-го».

Сегодня, 3 мая, «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

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