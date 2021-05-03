Селихов расплакался после победы «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не сдержал эмоций после матча с тульским «Арсеналом» (2:1). После финального свистка футболист расплакался.

Селихов не играл за основную команду с 6 апреля 2019 года. В тот день он получил травму в матче с ЦСКА (0:2).

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.



Счёт в матче на 21-й минуте открыл московский «Спартак», автором гола стал нападающий красно-белых Александр Соболев. На 45-й минуте тульский «Арсенал» сравнял счёт. Автогол на свой счёт записал защитник «Спартака» Илья Кутепов. Во втором тайме Кутепов покинул поле из-за травмы. Но вынужденная замена не помешала красно-белым добиться желаемого результата. На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд, победным голом отметился нападающий Джордан Ларссон. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.