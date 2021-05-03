Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско: есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Давайте насладимся победой

Тедеско: есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Давайте насладимся победой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уклонился от прямого ответа на вопрос, останется ли он в московском клубе.

«Есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Хоть мы и не так хорошо играли, но давайте насладимся победой. У меня впереди длинная ночь: буду анализировать игру, постараюсь понять, что привело к такому количеству ошибок. Впереди у «Спартака» очень непростые 180 минут и добавленное время», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021