Тедеско: есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Давайте насладимся победой
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уклонился от прямого ответа на вопрос, останется ли он в московском клубе.
«Есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Хоть мы и не так хорошо играли, но давайте насладимся победой. У меня впереди длинная ночь: буду анализировать игру, постараюсь понять, что привело к такому количеству ошибок. Впереди у «Спартака» очень непростые 180 минут и добавленное время», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
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