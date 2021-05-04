Почеттино ответил на вопрос об участии Мбаппе в ответном матче полуфинала ЛЧ
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе.
«Сегодня мы ещё оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, и затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть всё, чтобы попытаться добиться победы», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1. Ответный матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
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