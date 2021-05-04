В «Спартаке» отреагировали на информацию о главном кандидате на пост тренера

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию «Чемпионата», согласно которой основным кандидатом на пост главного тренера команды является экс-наставник «Бенфики» Руй Витория.



«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория. Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаёте после 16 мая», — сказал директор по коммуникациям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»