Агент Наби Кейта раскритиковал Юргена Клоппа

Малик Кебе, агент полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, выступил с критикой к главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.



«В тот день, когда Юрген Клопп поставит Наби Кейта играть на его любимую позицию, вы увидите, что он принесёт много «Ливерпулю». Он плеймейкер, а не опорник», — написал Кебе на своей странице в "Твиттере".

Фотографию можно увидеть на странице Малика Кебе в "Твиттере".

В нынешнем сезоне АПЛ Наби Кейта провёл всего 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Кейта начинал карьеру во Франции, после чего выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». В 2018 году перешёл из немецкого клуба в «Ливерпуль» за € 60 млн. В составе мерсисайдцев хавбек стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.