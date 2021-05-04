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Агент Наби Кейта раскритиковал Юргена Клоппа

Агент Наби Кейта раскритиковал Юргена Клоппа
Футбол / Англия 0

Малик Кебе, агент полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, выступил с критикой к главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

«В тот день, когда Юрген Клопп поставит Наби Кейта играть на его любимую позицию, вы увидите, что он принесёт много «Ливерпулю». Он плеймейкер, а не опорник», — написал Кебе на своей странице в "Твиттере".

Фотографию можно увидеть на странице Малика Кебе в "Твиттере".

В нынешнем сезоне АПЛ Наби Кейта провёл всего 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Кейта начинал карьеру во Франции, после чего выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». В 2018 году перешёл из немецкого клуба в «Ливерпуль» за € 60 млн. В составе мерсисайдцев хавбек стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Лестер» нацелился на Наби Кейта. «Ливерпуль» оценивает игрока в € 35 млн
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