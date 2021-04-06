Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» нацелился на Наби Кейта. «Ливерпуль» оценивает игрока в € 35 млн

«Лестер» нацелился на Наби Кейта. «Ливерпуль» оценивает игрока в € 35 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, 26-летний гвинейский футболист попал в сферу интересов «Лестер Сити». «Лисы» готовы приобрести Наби, если он будет доступен. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает своего игрока в £ 30 млн (€ 35 млн).

Кейта начинал карьеру во Франции, после чего выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». В 2018 году перешёл из немецкого клуба в «Ливерпуль» за € 60 млн. В составе мерсисайдцев хавбек стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Кейта принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Видео красивого гола Кейта в ворота «Челси» в прошлом сезоне:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021