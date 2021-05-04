«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: хозяева открыли счёт, гол забил Марез

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Пари Сен-Жермен». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл «Манчестер Сити». Автором гола стал Рияд Марез, который замкнул передачу Кевина Де Брёйне.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1.

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», первая встреча которых завершилась ничьей со счётом 1:1.