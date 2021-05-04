Погба ответил на вопрос, кто лучше — Месси или Криштиану Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба ответил на вопрос болельщика о том, кто для него лучший футболист – Лионель Месси или Криштиану Роналду.



«Это хороший, но хитрый вопрос, поскольку для меня в этой паре нет лучшего. Это два разных игрока, за которыми приятно смотреть.



У любого человека будет своё мнение на это счёт, но бесспорно, что это две легенды. Я бы сказал, что они две легенды, и ни один из них не лучше другого. И Лео, и Криштиану — два человека, которые дают нам, футболистам или любителям футбола, наслаждение от игры», – приводит слова Погба официальный сайт манкунианцев.



В нынешнем сезоне Поль Погба принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в четверг, 6 мая, сыграет ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Ромой». В первой встрече манкунианцы одержали разгромную победу со счётом 6:2.

«Посадите меня на скамейку!» Поль Погба пошутил по поводу результатов «Манчестер Юнайтед»