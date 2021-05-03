«Посадите меня на скамейку!» Поль Погба пошутил по поводу результатов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пошутил по поводу статистики выступлений команды в матчах, в которых он выходил в стартовом составе. Когда француз попадал в основной состав, команда набирала 1,9 очка за игру. Когда он оставался в запасе, результаты «МЮ» были лучше — 2,2 очка за матч.
«Посадите меня на скамейку! Я не видел эту статистику. Если команда выступает лучше без меня, то я полностью пойму решение тренера, если он усадит меня на скамейку. В любом случае это вызов для меня. Надеюсь, ситуация изменится, и команда будет больше выигрывать со мной, чем без меня», — приводит слова Погба Goal.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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