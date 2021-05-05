Полузащитник «Аталанты» Госенс может перебраться в «Лестер»
Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», «Лестер» предложил € 25 млн плюс бонусы за немецкого футболиста. Для самого левого полузащитника «лисы» приготовили контракт на 5 лет. «Аталанта» хочет получить за Госенса € 35-40 млн. Помимо английского клуба в подписании футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Интер».
По данным портала Transfermarkt, Госенс оценивается в € 35 млн. Действующий контракт немца с «Аталантой» действует до июня 2022 года.
Футболист выступает в составе клуба из Бергамо с 2017 года. В сезоне-2020\2021 Госенс провёл 39 матчей, забив 11 мячей и отдав 8 голевых передач. За сборную Германии дебютировал в 2020 году.
«Для него всё легко, он всегда находит путь». «Аталанта» сделала пост в честь Миранчука
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