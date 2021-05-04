«Для него всё легко, он всегда находит путь». «Аталанта» сделала пост в честь Миранчука

Пресс-служба «Аталанты» посвятила новую публикацию в клубном «твиттере» российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Бергамаски разместили видеофрагмент с голом хавбека в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).

«Всё легко для Алексея. Миранчук всегда находит путь», — написала пресс-служба «Аталанты».

Напомним, Алексей Миранчук забил гол на 73-й минуте матча с «Болоньей». Российскому хавбеку ассистировал Йоаким Мехле. Помимо Миранчука, в составе «Аталанты» забивали Дуван Сапата, Луис Мурьель, Руслан Малиновский и Ремо Фройлер.

«Аталанта» набрала 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (38) находится на 12-м месте. Лидирует в чемпионате Италии миланский «Интер» (82), который досрочно оформил чемпионство.