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«Бавария» опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» в борьбе за юного таланта из «Астон Виллы»

«Бавария» опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» в борьбе за юного таланта из «Астон Виллы»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов.

Как сообщает Football Insider, главным претендентом на 17-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария», однако борьбу за него также ведут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Контракт Карни с «Астон Виллой» истекает через 2,5 года, однако клуб намерен продлить с ним соглашение через полгода, когда ему исполнится 18 лет.

Чуквуэмека в настоящее время выступает на молодёжном уровне и ещё не дебютировал за «Астон Виллу» на взрослом уровне. В нынешнем сезоне он дважды попал в заявку команды на матчи английской Премьер-лиги, однако в обоих случаях оставался на скамейке запасных.

Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Эвертоном»:

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