«Бавария» опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» в борьбе за юного таланта из «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов.



Как сообщает Football Insider, главным претендентом на 17-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария», однако борьбу за него также ведут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Контракт Карни с «Астон Виллой» истекает через 2,5 года, однако клуб намерен продлить с ним соглашение через полгода, когда ему исполнится 18 лет.



Чуквуэмека в настоящее время выступает на молодёжном уровне и ещё не дебютировал за «Астон Виллу» на взрослом уровне. В нынешнем сезоне он дважды попал в заявку команды на матчи английской Премьер-лиги, однако в обоих случаях оставался на скамейке запасных.

Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Эвертоном»: