Касильяс снова обращался за медицинской помощью после сильной боли в груди

Бывший игрок «Реала», чемпион мира и Европы Икер Касильяс снова обращался за медицинской помощью.



В прошлую среду, 28 апреля, Касильяс вместе со своими друзьями играл в паддл-теннис, когда почувствовал сильную боль в груди, которая заставила его обратиться в отделение неотложной помощи больницы в Мадриде, сообщает издание AS.



После прохождения соответствующих анализов и обследования был исключён инфаркт. Бывший голкипер не делал публичных заявлений о данном инциденте.



Напомним, что весной 2019 года у Икера Касильяса случился инфаркт миокарда – голкиперу стало плохо прямо во время тренировки «Порту». Карьеру испанец завершил в 2020 году, не сыграв ни единого матча после приступа.



Касильяс является 5-кратным чемпионом Испании, 3-кратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.

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