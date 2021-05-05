Защитник «Манчестер Сити» подарил свою футболку Джону Терри

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в «Астон Вилле», сообщил, что получил в подарок футболку игрока «Манчестер Сити» Рубена Диаша с автографом.

Терри разместил фото футболки в своём «инстаграме» и написал: «Как же хорош был этот парень вчера вечером. Спасибо за футболку, мой друг».

Диаш на футболке написал: «С огромным уважением к одному из моих главных примеров».

Фото: «Инстаграм» Джона Терри

Вчера, 4 мая, «Манчестер Сити» на своём поле обыграл французский «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0. В первой встрече подопечные Хосепа Гвардиолы победили 2:1.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рубен Диаш провёл 29 матчей и забил один гол.

Видео гола Рубена Диаша в матче с «Вест Хэмом»