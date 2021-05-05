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«Актобе» объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды

«Актобе» объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды
Футбол / Прочие турниры 0

Белорусский специалист Алексей Бага покинул пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе», сообщает пресс-служба команды. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Актобе» благодарит Алексея Анатольевича за проделанную работу и вклад в развитие команды. Мы искренне желаем вам всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности наставника «Актобе» будет Владимир Зеленовский.

Напомним, Бага возглавил «Актобе» в январе 2021 года. Клуб в девяти матчах набрал девять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана сезона 2021 года. «Актобе» под руководством белорусского специалиста проиграл четыре матча подряд. Лидером соревнований является «Астана» (23).

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